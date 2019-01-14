«Роскосмос» запустит спутники глобального интернета вопреки ФСБ

«Роскосмос» анонсировал запуск спутников связи проекта высокоскоростного глобального интернета OneWeb. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой заявление госкорпорации.

Пуск ракеты-носителя «Союз» с британским спутником состоится 19 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане. Также в «Роскосмосе» подтвердили пилотируемый запуск корабля «Союз МС-12» 1 марта.

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В октябре прошлого года представитель ФСБ Владимир Садовников рассказал о необходимости ограничить доступ к проекту OneWeb из соображений безопасности. По его словам, система может носить разведывательный характер и способна «нанести ущерб интересам личности и общества Российской Федерации». Помимо этого, ограничение использования OneWeb в России также будет способствовать сохранению конкуренции на отечественном рынке операторов связи.

В свою очередь, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал позицию ФСБ слишком скептичной: «Эта орбитальная группировка нашими партнерами все равно будет создана, хотим мы этого или нет… Поэтому мы считаем, что этот проект в принципе будет реализован. Но лучше реализовать его с нашим участием».

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