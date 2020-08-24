Началась работа над «Союзом-6»

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» и ракетно-космическая корпорация «Энергия» начали работу над ракетой-носителем «Союз-6». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

В частности, разработчики в ближайшее время определят внешний облик ракеты. Эскизное проектирование запланировано по итогам рассмотрения в Роскосмосе отчета по комплексу с «Союзом-6».

Планируется, что ракета будет создана на базе «Союза-5». Начало летных испытаний носителя запланировано на 2025 год. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что новая ракета может получить название «Амур», а испытывать ее будут на площадке космодрома Байконур.

Самарский «Прогресс» является одним из самых устойчивых с точки зрения финансов предприятий «Роскосмоса». В настоящее время большинство российских ракетных пусков космического назначения проводится ракетами данного предприятия.

«Прогресс» и «Энергия» работают над линейкой носителей «Союз-5», который должен стать основой сверхтяжелого носителя «Енисей». Также в «Прогрессе» работают над проектом многоразового носителя на сжиженном природном газе «Союз-СПГ».