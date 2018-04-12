«Роскосмос» назвал стоимость пуска «Союз-5»

Генеральный директор государственной корпорации «Рос­космос» Игорь Комаров в беседе с «Российской газетой» назвал примерную стоимость создаваемой в России средней ракеты-носителя «Союз-5».

«К этой ракете очень жесткие требования. Скажем, она должна быть не дороже 30-35 миллионов долларов. Убежден: это будет конкурентоспособная ракета, она позволит нам выйти на новый уровень по стоимости выведения полезной нагрузки», — сказал руководитель.

По его словам, «Союз-5», предназначенный для запусков с Байконура (в рамках российско-казахстанской программы «Сункар») и Восточного, предназначена для выведения на околоземную орбиту создаваемого пилотируемого корабля «Федерация». В перспективе «Союз-5» станет базой для сверхтяжелого носителя.

«От "Зенита" ракета "Сункар" будет отличаться: вместо двигателей РД-120 украинского производства будут использоваться РД-0124. "Сункар" будет иметь больший запас топлива, мощнее», — заявил Комаров.

Для новой ракеты «Роскосмос» с участием бизнеса планирует создать холдинги. «Думаю, один из холдингов может быть в области приборостроения. Еще один логично сделать вокруг перспективной ракеты-носителя "Союз-5". Уже принято решение по двигателестроительному холдингу», — отметил глава госкорпорации.

Комаров также рассказал о запланированных коммерческих пусках с космодрома Восточный. «В 2018 году запланировано 2-3 коммерческих пуска, а в 2019-м — 6-7. Это при том, что и с космодрома Восточный общее количество пусков доведем до 8-10 в год. То есть он достаточно быстро выйдет на серьезный рабочий объем», — сказал глава «Роскосмоса».

Первоначальная стоимость пуска «Союз-5» оценивалась в примерно 60 миллионов долларов. Такая цена не устраивала бизнес. В декабре 2017 года Владислав Филев, основатель и акционер компании S7, которая приобрела космодром «Морской старт», учитывая конкуренцию SpaceX, обозначил требования к коммерчески успешной ракете-носителю.

По его мнению, одноразовый «Союз-5» должен стоить не более 20 миллионов долларов. Филев отметил, что в случае выполнения этих требований S7 готова заключить твердый контракт на покупку 50 ракет-носителей и опцион еще на 35. Общая сумма контракта составляла бы 1,5 миллиарда долларов.

Материалы по теме Стоп машина! Россия откажется от «Ангары» и Восточного ради Байконура и «Союза-5»

«Союз-5» разрабатывается РКЦ «Прогресс» и РКК «Энергия» как будущая основная российская ракета среднего класса. Первый старт носителя запланировано провести в 2022 году с космодрома Байконур. Конструктивно «Союз-5» фактически является модернизированной российско-украинской ракетой «Зенит».

«Союз-5» представляет собой двухступенчатую среднюю ракету. Стартовая масса носителя около 530 тонн, длина 61,87 метра (с транспортным пилотируемым кораблем «Федерация» 65,9 метра), диаметр 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель – жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур около 18 тонн.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!