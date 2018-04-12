Наука и техника
 
Последние новости
Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать Telegram
Боевики ИГ напали на сирийскую армию под Дамаском
Москвичи отогреются ко дню рождения Ким Ир Сена  
Вдова миллионера осталась ни с чем после 42 лет брака
Топ-менеджеры уложили средства банков в «золотые парашюты»
Мигрантам во Франции отдали старые костюмы президента
Таксист потребовал у британских болельщиков 10 тысяч рублей за поездку по Москве
Темнокожий трансгендер захотел поработать моделью
Россияне почувствовали присутствие олигархов

«Роскосмос» назвал стоимость пуска «Союз-5»

Перейти в «Мою Ленту»

Генеральный директор государственной корпорации «Рос­космос» Игорь Комаров в беседе с «Российской газетой» назвал примерную стоимость создаваемой в России средней ракеты-носителя «Союз-5».

«К этой ракете очень жесткие требования. Скажем, она должна быть не дороже 30-35 миллионов долларов. Убежден: это будет конкурентоспособная ракета, она позволит нам выйти на новый уровень по стоимости выведения полезной нагрузки», — сказал руководитель.

По его словам, «Союз-5», предназначенный для запусков с Байконура (в рамках российско-казахстанской программы «Сункар») и Восточного, предназначена для выведения на околоземную орбиту создаваемого пилотируемого корабля «Федерация». В перспективе «Союз-5» станет базой для сверхтяжелого носителя.

«От "Зенита" ракета "Сункар" будет отличаться: вместо двигателей РД-120 украинского производства будут использоваться РД-0124. "Сункар" будет иметь больший запас топлива, мощнее», — заявил Комаров.

Для новой ракеты «Роскосмос» с участием бизнеса планирует создать холдинги. «Думаю, один из холдингов может быть в области приборостроения. Еще один логично сделать вокруг перспективной ракеты-носителя "Союз-5". Уже принято решение по двигателестроительному холдингу», — отметил глава госкорпорации.

Комаров также рассказал о запланированных коммерческих пусках с космодрома Восточный. «В 2018 году запланировано 2-3 коммерческих пуска, а в 2019-м — 6-7. Это при том, что и с космодрома Восточный общее количество пусков доведем до 8-10 в год. То есть он достаточно быстро выйдет на серьезный рабочий объем», — сказал глава «Роскосмоса».

Первоначальная стоимость пуска «Союз-5» оценивалась в примерно 60 миллионов долларов. Такая цена не устраивала бизнес. В декабре 2017 года Владислав Филев, основатель и акционер компании S7, которая приобрела космодром «Морской старт», учитывая конкуренцию SpaceX, обозначил требования к коммерчески успешной ракете-носителю.

По его мнению, одноразовый «Союз-5» должен стоить не более 20 миллионов долларов. Филев отметил, что в случае выполнения этих требований S7 готова заключить твердый контракт на покупку 50 ракет-носителей и опцион еще на 35. Общая сумма контракта составляла бы 1,5 миллиарда долларов.

«Союз-5» разрабатывается РКЦ «Прогресс» и РКК «Энергия» как будущая основная российская ракета среднего класса. Первый старт носителя запланировано провести в 2022 году с космодрома Байконур. Конструктивно «Союз-5» фактически является модернизированной российско-украинской ракетой «Зенит».

«Союз-5» представляет собой двухступенчатую среднюю ракету. Стартовая масса носителя около 530 тонн, длина 61,87 метра (с транспортным пилотируемым кораблем «Федерация» 65,9 метра), диаметр 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель – жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур около 18 тонн.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Земляне
Полеты на планету Земля
Европа купит у России 11 ракет «Протон Средний»
Россия доделала «Науку»
Украина через Европу колонизирует Луну
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:03Сегодня
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и глава Коммунистической партии Югославии Иосип Броз Тито на отдыхе

«Люди видели старого и больного человека»

Брежневу не дали уйти на пенсию. Это закончилось войной и позором
15:1611 апреля

Россия доделала «Науку»

15:5725 марта

Турция испытала собственные баллистические ракеты

07:04Сегодня

Найдена главная причина алкоголизма

Наука и техника00:04 9 апреля

Опять мимо

Система нагревания табака опасна для человека
12:3511 апреля

Российский адмирал назвал способ потопить американский эсминец

05:18Сегодня

Лишившиеся украинских двигателей российские корабли уберегли от ржавчины

17:4910 апреля

Раскрыто истинное происхождение Стоунхенджа

Наука и техника00:07Сегодня

Сквозь тернии

В России открыли дорогу к звездам
05:1518 марта

НАСА опубликовало фото розовой бури на Юпитере

00:08Сегодня

В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе

04:1611 апреля

Россия похвалится корпусами кораблей без украинских двигателей

Россия
«Арестовывать влиятельных людей глупо»
Почему в деле о пожаре в «Зимней вишне» пытаются найти крайних
«Кажется, что люди во власти либо поглупели, либо обнаглели»
Почему чиновники не слышат народ и везде видят заговор
Россияне почувствовали присутствие олигархов
Новость о запрете полицейским улыбаться и изменять женам оказалась фейком
«Всегда можно было выпить»
Жизнь советского Урала без цензуры
В Якутии водитель трижды переехал пенсионерку
Власти отреагировали на сообщение о травле дочки спасателя в Кемерово
Все материалы
Мир
Бахнем?
Что поставило мир на грань третьей мировой войны
Боевики ИГ напали на сирийскую армию под Дамаском
«Русские вернут нам Косово»
Американцы меняют веру и не любят Россию. Бог простит
В сирийской Думе заработала российская военная полиция
Мигрантам во Франции отдали старые костюмы президента
Сто дней смерти
Самая жуткая резня в истории Африки пугает и сейчас
Белый дом назвал Россию «злодеем»
Все материалы
Бывший СССР
Весь в Папу
Зачем президент Азербайджана решил выбрать себя досрочно
Не устоял
Главного борца с украинской коррупцией заподозрили в коррупции
Киев восхитился риторикой Трампа в адрес России
Капитану арестованного Украиной российского судна запретили появляться в Крыму
Статус страны-аспиранта НАТО для Украины оказался правкой на сайте
Турчинов пожалел об отказе Украины от ядерного оружия
Украина испытала «превосходящий российский аналог» ракетный комплекс
Все материалы
Экономика
Приплыли: рубль нащупал старое дно
Санкции обвалили рынок и ударили по россиянам. Будет хуже, нефть не поможет
Малый бизнес как призвание
Предприниматель Евгений Светов — о том, как застолбить для себя золотое место
Разбежались
США меряются с Китаем размером пошлин. Пострадает весь мир
Финляндия разрешила прокладку «Северного потока-2»
Топ-менеджеры уложили средства банков в «золотые парашюты»
Взлетевшая нефть воскресила рубль
Супермаркеты отберут лекарства у аптек
Все материалы
Силовые структуры
Выбили дух
Спецназ устраивает жестокие бои для новобранцев. Их калечат и убивают
Захарий КалашовПогорел на беспределе
Силовики позволили Шакро занять воровской трон. Но его подвели манеры 90-х
«У меня нет чувства вины»
Решальщик — о своем ремесле, миллионных гонорарах и продажных судьях
Прихожане подрались в Соборной мечети Петербурга между молитвами
Сбежавшего из России «водочного короля» амнистировали
Осужденный за коррупцию бывший мэр Благовещенска досрочно вышел на свободу
Избитый прихожанином охранник мечети Петербурга умер в больнице
Все материалы
Наука и техника
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и глава Коммунистической партии Югославии Иосип Броз Тито на отдыхе«Люди видели старого и больного человека»
Брежневу не дали уйти на пенсию. Это закончилось войной и позором
Опять мимо
Система нагревания табака опасна для человека
Советский снимок обратной стороны Луны«Разработать такие антенны невозможно»
Эти документы были секретными 60 лет. Вся правда о полетах на Луну
Россия доделала «Науку»
Найдена главная причина алкоголизма
Российский адмирал назвал способ потопить американский эсминец
Лишившиеся украинских двигателей российские корабли уберегли от ржавчины
Все материалы
Спорт
«Забит — просто зверь»
Российский боец вырубает соперников и покоряет UFC
Непобежденному в России боксеру приказали драться с Поветкиным
Таксист потребовал у британских болельщиков 10 тысяч рублей за поездку по Москве
Определились полуфиналисты Лиги чемпионов
Российских биатлонистов упрекнули в зависимости от лекарств с ранних лет
Международный союз биатлонистов оказался замешан в допинге
Месси отметит день рождения в Бронницах
Все материалы
Культура
Постельный режим
Японец приехал в Россию, заразился ленью и не вставал с дивана
Самое ценное
Он открыл для русского искусства секс. Теперь его картины стоят миллионы
«Угрожал унести в могилу картины импрессионистов»
Кто заставил Рембранта и Пикассо рисовать по заказу
Лидер The Overtones умер при неизвестных обстоятельствах в 36 лет
Актер выпил парацетамол, завязал глаза и покончил с собой в 34 года
Исторический сериал «Версаль» провалился из-за обилия секса
Названы самые ожидаемые фильмы лета
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мат в соцсетях должен быть удален»
Сын Боярского вырос, стал депутатом и взялся за цензуру в интернете
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
Заткнули рты
Где и за что в мире блокируют Telegram
Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать Telegram
Молодеющая с годами пара озадачила пользователей сети
Заключенный объявил себя богом электроники и отправился в интернет оскорблять
Авторами фальшивого порно с Хиллари Клинтон и «черным парнем» назвали россиян
Все материалы
Ценности
The Rolling StonesСтильные развратники
Секс-символы эпохи свободной любви и наркотического угара
Григорий Лепс«У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет
Куртка с изображением Ленина, KTZМодные до смерти
Почему люди носят вещи с лицами диктаторов и тиранов
Gucci испытал галлюцинации
Женщину наказали за материнство
Британцы переведут олигархов на электричество
Меган Маркл нашли нового мужа
Все материалы
Путешествия
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»
Россиянин уехал в Египет и выжил. Повторять не рекомендуется
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Открой дверь! Я знаю, этот сукин сын у тебя!»
Россиянин прожил зиму в фавелах. Туда боится ходить даже спецназ
Членам королевской семьи запретили есть устрицы и пить воду
Россия возобновила полеты в Египет
Турист попал в черный список отеля из-за дебоша чаек
Пьяный турист потерял дорогу в отель и случайно забрался на Альпы
Все материалы
Из жизни
«Америка не резиновая!»
Россиянин с беременной женой бежал в США от лихих 90-х
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»
За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
Город-сказка, город-мечта
Бедняки построили индийское Сколково в грязи. Им там не рады
Кореец устал слушать лай пса, убил его и попытался скормить хозяину
Разбухшего до размеров мяча ежа спасли
На выставке мертвых тел нашли замученных узников
Бесстрашный вороненок отщипнул кусок меха с зада панды для гнезда
Все материалы
Почти кроссовер? Факты про новый Ford Focus
Версия для бездорожья, роскошное исполнение и другие подробности про Focus
Длительный тест Mazda CX-9
Рассказываем про зимнюю эксплуатацию, конкурентов и стоимость владения
Автомобили под водой
8 альтернатив подводным лодкам
Тест: зачем эта штука в автомобиле?
Попробуйте угадать назначение непонятных гаджетов и аксессуаров
UAZ построил оранжевый Patriot за миллион рублей
На снегу в Альпах протоптали 250-метровый Land Rover Defender
Простоявший 24 года в гараже Porsche выставили на продажу
Все материалы
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»
Дети превратили жизнь отца в ад, когда он купил новой жене квартиру в Москве
Снова вверх
В Москве подорожают даже самые страшные и убитые квартиры
Точка сборки
Какими были первые «Бухольмены» и «Хули»: империя ИКЕА от 1950-х и до наших дней
Фигвам называется
Угадайте дома из любимых советских мультфильмов: тест
Россияне начнут отрабатывать долги за ЖКХ
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
Россиянин купил дом у свидетелей Иеговы и остался ни с чем
Все материалы