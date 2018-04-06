Украина через Европу колонизирует Луну

Украинское конструкторское бюро «Южное» рассматривает совместный с Европейским космическим агентством проект по колонизации Луны. По словам начальника проектного отдела «Южное» по разработке специальных ракетно-космических систем Геннадия Осинового, программа предусматривает выполнение пяти этапов, сообщает «РИА Новости Украина».

Предварительный этап предусматривает картографирование видимой поверхности Луны и разработку тяжелой ракеты-носителя «Криптон», а также разгонного и посадочного модулей. На следующей стадии, которая должна пройти с 2030 по 2032 год, специалисты определят место будущей базы. Туда «Криптон» доставит четырех космонавтов, модули для создания самой базы. Тогда же предстоит вывод на орбиту космической станции.

Третий этап расширенной конфигурации (2032-2042 годы) предусматривает доставку и монтаж командного и ремонтного модулей, энергетической установки питания базы и лунохода. До 2062 года запланирован этап перехода на производство — создание замкнутой системы жизнеобеспечения, производственной базы и обсерватории.

В ходе последнего, пятого этапа, намеченного на 2062 год, планируется запуск постоянной базы, которая не предполагает постоянного пребывания человека на Луне.

По словам Осинового, в настоящее время «Южное» реализует первый (предварительный) этап проекта. В марте 2018 года конструкторское бюро представило отдельные этапы программы американскому астронавту Рендольфу Брезнику, который вторым после украинского космонавта Леонида Каденюка развернул на околоземной орбите украинский флаг.

Материалы по теме Дорого и сердито Украина распродает Китаю советские лунные технологии

В октябре 2016 года первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что «украинская база на Луне — это реально».

В январе 2018-го бывший глава Минобороны Украины Анатолий Гриценко сообщил, что «Южное» возобновило работы над проектом многофункционального ракетного комплекса «Сапсан». В марте 2018-го появились подробности касательно разрабатываемого конструкторским бюро для Саудовской Аравии гиперзвуковой многоразовой космической системы, предназначенной для запуска небольших спутников

Во времена СССР расположенное в украинском городе Днепр «Южное» являлось крупнейшим в стране ракетно-космическим конструкторским бюро. В настоящее время организация входит в число семи предприятий ГКАУ (Государственное космическое агентство Украины), продемонстрировавших в 2017-м (по сравнению с 2016-м) рост объемов производства (на 21,8 процента), а также в число девяти прибыльных предприятий ведомства (12 миллионов долларов). Другое ведущее украинское предприятие ГКАУ, завод «Южмаш», ситуация на котором сопоставима с положением российского «Центра Хруничева», в данные перечни не входит.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!