Илон Маск поддержал российский «Амур»

Глава американской компании SpaceX Илон Маск в комментарии, появившемся в Twitter, поддержал создание Россией средней ракеты «Амур» с многоразовой первой ступенью.

Бизнесмен и инженер, назвав разработку носителя «шагом в правильном направлении», отметил, что следует «стремиться к полному повторному использованию [всей ракеты] к 2026 году». «Более крупная ракета также имела бы смысл в буквальном смысле экономии от масштаба. Цель должна заключаться в минимизации затрат на полезную тонну на орбите, иначе в лучшем случае будет обслуживаться нишевый рынок», — сказал глава SpaceX.

В октябре «Роскосмос» подписал контракт с Ракетно-космическим центром (РКЦ) «Прогресс» (Самара) на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с носителем «Амур». Согласно госкорпорации, стоимость создания ракеты не превысит 70 миллиардов рублей. Цена запуска оценивается в 22-35 миллионов долларов. Первый старт носителя намечен на 2026 год. На низкую околоземную орбиту ракета должна выводить до 12,5 тонны полезной нагрузки (в одноразовом варианте) или до 10,5 тонны (в многоразовом). Первая ступень ракеты получит жидкостные ракетные двигатели, работающие на природном газе и кислороде. Носитель должен заменить ракеты семейства «Союз», производимые РКЦ «Прогресс».

В настоящее время основанная в мае 2002 года получившим образование в области прикладной физики и материаловедения Маском компания SpaceX является мировым лидером по запуску ракет (Falcon 9) тяжелого класса, единственным в мире обладателем действующего сверхтяжелого носителя (Falcon Heavy) и крупнейшим в мире коммерческим оператором по числу собственных спутников (Starlink). SpaceX первой в мире реализовала технологию многоразового использования в серийной ракете, позволяющую по конкурентным ценам продавать заказчикам фактически уже летавшие носители.