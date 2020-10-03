Спутник Sentinel-2 снял «захват» российской Хмелевки

Европейский спутник Sentinel-2 заснял учения десантных кораблей и катеров Балтийского флота России, в ходе которых отрабатывался захват прибрежных территорий. Соответствующий снимок с подписями в Twitter выложил пользователь Bottema37.

На изображении обозначены, в частности, большие десантные корабли (БДК) «Королев» и «Минск», малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков» и быстроходные десантные катера.

Кроме них, согласно Минобороны России, в мероприятии приняли участие «20 единиц боевой техники, порядка 100 военнослужащих соединения морской пехоты Балтийского флота и до десяти самолетов и вертолетов морской авиации флота». Военное ведомство отмечает, что в ходе учений были «выполнены артиллерийские стрельбы и отработаны задачи по высадке подразделений морской пехоты на полигон Хмелевка» в Калининградской области.

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В сентябре начальник отдела целевого применения космических средств наблюдения и комплексов приема информации «Роскосмоса» Валерий Заичко заявил, что Россия по количеству действующих на околоземной орбите спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) уступила Китаю, Индии, ЕС и США.

В июле спутник Sentinel-2 снял ракетный пуск, произведенный в Баренцевом море большим противолодочным кораблем «Североморск» проекта 1155 «Фрегат».

В марте 2017 года с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала использующая украинский маршевый двигатель РД-843 легкая ракета Vega со спутником Sentinel-2B программы Copernicus, реализуемой Европейским космическим агентством по инициативе Еврокомиссии.

Космический аппарат Sentinel-2A был запущен в июне 2015 года.