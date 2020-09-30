Россия по спутникам ДЗЗ уступила Китаю, Индии, ЕС и США

Россия по количеству действующих на околоземной орбите спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) уступила Китаю, Индии, ЕС и США. Об этом журналу «Русский космос» рассказал начальник отдела целевого применения космических средств наблюдения и комплексов приема информации «Роскосмоса» Валерий Заичко.

Специалист отметил, что по состоянию на 1 сентября российская группировка гражданских спутников ДЗЗ насчитывает 12 аппаратов: два «Ресурса-П», пять «Канопусов-В», три «Метеора-М» и два «Электро-Л». В то же время, по словам Заичко, Китай располагает 42 космическими аппаратами ДЗЗ, Индия — 20, у ЕС и США — по 18.

Специалист добавил, что, кроме данных спутников, перечисленные страны и надгосударственное образование имеют «сопоставимое число коммерческих аппаратов, в том числе оснащенных высокодетальной и детальной съемочной аппаратурой». «В нашей стране чисто коммерческих спутников ДЗЗ, к сожалению, нет», — отметил специалист.

В сентябре газета «Ведомости» написала, что российская глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) может деградировать в случае неудачи программы импортозамещения, появление которой обусловлено действием санкций США. Издание предрекло, что «если спутники начнут выходить из строя в ближайшие год-два, заменить их будет нечем», и «в этом случае всей системе грозит деградация». «Из функционирующих сейчас спутников 13 находятся уже за пределами семилетнего гарантированного срока активного существования. Это может сказаться на состоянии группировки и параметрах навигационного сигнала в любой момент», — допустила газета.

В марте 2019 года Максим Яковенко, занимая должность главы Росгидромета, заявил, что на российских спутниках, используемых для получения метеорологической информации, функционирует треть целевой аппаратуры. В феврале того же года руководитель отмечал, что Россия не располагает собственными метеорологическими спутниками из-за того, что «российская группировка просто умерла».

В апреле 2018 года гендиректор предприятия «Информационные спутниковые системы» Николай Тестоедов заявил, что космические аппараты ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих. Тогда же Игорь Чурсин, занимая должность замглавы Россвязи, сообщил, что доля иностранной электроники в российских гражданских спутниках связи достигает 70 процентов.