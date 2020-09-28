Наука и техника
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Курс рубля рухнул
Девятилетняя россиянка умерла после операции по удалению зуба
Россиянин принял друга за медведя и подстрелил его
Гарик Харламов показал на себе последствия нового карантина из-за коронавируса
Армения рассказала о воюющих в Карабахе боевиках из Сирии
20 тысяч российских армян собрались в Карабах добровольцами
Актриса из фильма ужасов «Звонок» найдена мертвой
Российская боксерша вызвала на бой Бузову
Россиянка раскрыла «хитрую» схему обмана при заселении в отель в Турции
Новости партнеров

Российскому ГЛОНАСС предрекли деградацию из-за санкций США

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Российская глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) может деградировать в случае неудачи программы импортозамещения, появление которой обусловлено действием санкций США, пишет газета «Ведомости».

Издание предрекает, что «если спутники начнут выходить из строя в ближайшие год-два, заменить их будет нечем», и «в этом случае всей системе грозит деградация». «Из функционирующих сейчас спутников 13 находятся уже за пределами семилетнего гарантированного срока активного существования. Это может сказаться на состоянии группировки и параметрах навигационного сигнала в любой момент», — допускает газета.

Причиной отставания показателей российской системы от западных называются трудности плановой модернизации ГЛОНАСС. «Причина, по которой России не удалось совершить плановое обновление космических аппаратов навигационной системы, — это технологические санкции США, не позволившие производителям бортового оборудования закупить нужную электронно-компонентную базу (ЭКБ) категории Space, то есть радиационно стойкую», — пишет газета.

По данным издания, два экспериментальных спутника «Глонасс-К», выведенных на орбиту в начале десятилетия, на 80 процентов состояли из компонентов, поставки которых сегодня в Россию ограничены.

В «Информационных спутниковых системах имени Решетнева», производящих спутники ГЛОНАСС, заверили, что «целостности спутниковой группировки ничто не угрожает». Там же заявили, что «испытывают оптимизм» в отношении программы импортозамещения.

«Эксперты считают, что созданная в изолированных условиях продукция не будет ни передовой, ни конкурентоспособной», — уверяет газета.

Издание напоминает, что в настоящее время на околоземной орбите находятся 27 спутников ГЛОНАСС, из которых на орбите по целевому назначению работают 23, тогда как для штатного функционирования системы, предполагающего охват всей Земли, по целевому назначению должны работать 24 космических аппарата.

Точность ГЛОНАСС составляет 1,2 метра без учета атмосферных искажений, что уступает аналогичным показателям американской Global Positioning System (GPS, 0,7 метра) и европейской Galileo (0,5 метра).

В апреле 2018 года гендиректор предприятия «Информационные спутниковые системы» Николай Тестоедов заявил, что космические аппараты ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Космический масштаб импортозамещения
Раскрыта истинная точность российского ГЛОНАСС
Спутники ГЛОНАСС оказались почти наполовину иностранными
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0327 сентября

Привет из прошлого

Гангстеры, погони и перестрелки: легендарная Mafia 20 лет восхищала игроков. Теперь она возвращается
11:03Сегодня

В Android 11 сломались приложения

10:33Сегодня

Раскрыта истинная точность российского ГЛОНАСС

09:09Сегодня

США уничтожили «российский» «Панцирь»

Наука и техника00:0221 сентября

Бюджетный убийца

США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
06:46Сегодня

Япония построит завод на Луне

06:27Сегодня

Найдено средство против смертельно опасной инфекции

04:18Сегодня

Ученые доказали влияние женитьбы на снижение веса

Наука и техника00:0117 сентября

Системная оппозиция

Apple выпустила iOS 14 с виджетами и мини-приложениями. Стоит ли обновляться?
08:2627 сентября

Российские ученые предложили лечить COVID-19 как отравление

00:5827 сентября

У первого излечившегося от ВИЧ человека обнаружили рак в последней стадии

00:02Сегодня

Армия США показала «будущую битву» с Россией

Россия
Заслуженный пилот России назвал вероятную причину крушения Ан-26 под Харьковом
В Москве зафиксировали 1792 случая заражения коронавирусом
«Вынуждают разбираться в том, куда нажимать»
Миллионы людей не могут нормально пользоваться интернетом. Почему им не спешат помочь?
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве
Собянин призвал принять меры из-за роста заболеваемости COVID-19
Почему растет число случаев коронавируса и что делать москвичам
Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 7,5 тысячи
«Убить человека? Да, бывает»
 
Все материалы
Мир
Южная Корея захотела расследовать гибель в КНДР чиновника из Сеула
Старый бодрый Трамп
Протесты, кризис и коронавирус. Как самый неудачливый президент в истории США может выиграть выборы?
Бывший менеджер Трампа попытался покончить с собой
Нехорошие районы
Власти Сирии и Турции готовы уничтожить старые кварталы. Почему они так боятся их жителей?
Трамп пообещал мирную передачу власти
Ёсихидэ Суга«Отношения с Японией будут только хуже»
Новый премьер Японии — мастер политических интриг. Как он собирается забрать Курилы у России?
В США заблокировали запрет на скачивание TikTok
Все материалы
Бывший СССР
Уничтожение боевых танков Азербайджана попало на видео
На Украине разбился военный самолет с курсантами
Авария произошла во время учебного полета. Погибли 22 человека
Расшифровка черных ящиков разбившегося Ан-26 затянется
«Наглый плевок в лицо народу»
Фальшивые протоколы, приписки и угрозы: как Лукашенко на самом деле победил на выборах
Президент Азербайджана заявил о жертвах среди населения и военных
«Его режим враждебен всем»
Россия в разгар протестов поддерживает Лукашенко деньгами. Повторит ли Белоруссия судьбу Украины?
В России призвали прекратить огонь в Нагорном Карабахе
Все материалы
Экономика
Европа продолжила «воевать» с Apple
«Мы не про жадность»
Microsoft 25 лет приучала весь мир к Windows. Что позволит ей победить Apple?
Инвестсоглашение придаст новый импульс развитию Приобского месторождения
Арктика в пространстве и во времени
Об уникальной экспедиции в северные широты
Tesla назвали музой Китая
Без начала и конца
В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
Российским офшорам отказали в снижении налогов
Все материалы
Силовые структуры
Белорусы выкрали выпускника Академии ФСБ и вывезли его на Украину
Пашаев отказался поверить в желание Ефремова засудить его за приговор
«Я сгорю за десять миллионов долларов»
В начале 90-х бандиты захватили ростовских школьников. Они получили огромный выкуп, но потеряли все
Задержанного депутата и сына экс-губернатора Иркутской области отправят в Москву
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Задержан депутат и сын бывшего губернатора Иркутской области
«Идти, стрелять и лить кровь»
Командир легендарного спецназа «Альфа» — о службе в Кремле, жестоких приказах Ельцина и лихих 90-х
Все материалы
Наука и техника
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
Игрока клуба НБА арестовали за хранение марихуаны
Сбил спесь
Чемпион UFC унизил зарвавшегося претендента. Вместо титула — нокаут и кровь
Макгрегор ответил на критику главы UFC
Рэй Кэррут в зале суда«Я хочу, чтобы он умер»
Американскому футболисту прочили звездную карьеру. Но он убил беременную подругу и сел на 19 лет
Гол Смолова принес «Локомотиву» победу над ЦСКА в московском дерби
Охота на чемпиона
Суперматч «Ливерпуль» — «Арсенал» и битва «Сити» с «Лестером» — главные интриги тура АПЛ
«Лестер» реализовал три пенальти и разгромил «Манчестер Сити»
Все материалы
Культура
Организаторов отбора на «Детское Евровидение» обвинили в подтасовке
«Без власти всегда поднимается криминал»
Создатель первой российской хипхоперы о мире без полиции, боевиках и возвращении на сцену
Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями
«Господи, здесь все в крови»
Как выглядит один рабочий день британского полицейского
Вдовца Легкоступовой заподозрили в краже ее драгоценностей
«Я хотел показать жуткую изнанку американской мечты»
Семья как секта, призраки приватизации и демонический Джуд Лоу: кто снял самый умный триллер месяца
Семья Ефремова собралась засудить Пашаева
Все материалы
Интернет и СМИ
Отсидевший белорусский хакер похвастался успехами в жизни
На Нобелевскую премию мира выдвинули российскую уборщицу
Telegram «упал»
«О господи, они объединили наготу и детей!»
Герои телешоу раздеваются и показывают детям гениталии. Почему россиян это злит и возмущает?
Российская социальная сеть рассказала о мечтах людей со всей страны
«На них нужно давить»
Российские компании страдают из-за зарубежных IT-гигантов. Как это исправить?
Все материалы
Ценности
Пэрис Хилтон показала роскошное авто за миллионы рублей и была обругана
Коронный прием
Советские ковры и преклонение перед женщиной: во что COVID-19 превратил главное модное событие года
Девушка сэкономила на пластической операции и осталась с изуродованной грудью
Народный коррупционер
Как нищий африканец возглавил страну и пустил деньги голодающего народа на роскошные дворцы
Dolce & Gabbana представил новую коллекцию одежды из лоскутов ткани
54-летняя Сальма Хайек показала седину и лицо без макияжа и восхитила фанатов
Сердобольный князь
Как один из самых богатых правителей мира кормит подданных и спускает миллионы на поиск НЛО
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Политик тайно любовался крокодилом на заседании парламента и оправдался
Мужчина сходил за продуктами и неожиданно разбогател на 200 тысяч долларов
Щенки чихуахуа спасли бывшего бодибилдера от депрессии
Религиозная проповедница ушла из церкви в порно
Томас Маршалл, Дональд Макартур и Джеймс Дукат возле маяка на Эйлин-МорОстров проклятых
Смотрители маяка бесследно исчезли с безлюдного острова. Перед пропажей они оставили странные записи
Все материалы
В Сети рассекретили салон обновленной Lada Largus
Лучшее автомобильное видео сентября 2020
Том Круз падает в пропасть, трактор притворяется гонщиком, а машины исполняют сальто
У Lamborghini Urus появилась «графитовая» версия
Видео: изучаем карбоновый «Геландеваген» за 38 млн рублей
Этот царский Mercedes-Benz G-Class — совместная работа Mansory и Philipp Plein
Chevrolet приостановил продажи Corvette из-за найденного дефекта
Porsche и Need for Speed
В Санкт-Петербурге отметили 20-летие Need for Speed: Porsche Unleashed выставкой спорткаров
Мастер-краснодеревщик сделал из досок точную копию Honda CR-V
Все материалы
Дом
В России резко подорожали дачи
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
В США выставили на продажу квартиру с бесплатным «вечным» пивом
У бывшего министра обороны России нашли заброшенную дачу
Ретроград
Советский фотограф отдал Москве всю жизнь. Как она выглядела 100 лет назад?
Найдена самая маленькая квартира России
Как у людей
Парк-домино, велосипедный рай и танцы над деревьями — как меняются города по всему миру
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Три «Точки роста» появятся в Ненецком автономном округе
Золотое кольцо
Дорога вокруг Москвы строится уже почти 20 лет и постоянно дорожает. Почему она так важна?
Главный источник питьевой воды Нижнего Тагила очистят за 450 миллионов рублей
С чистого листа
Пандемия оставила без работы миллионы россиян. Как им пережить кризис?
Детская художественная школа открылась в Чечне после модернизации
«Для меня это была пытка»
Тысячи россиян с рождения живут изгоями. Почему общество не принимает их и как это исправить?
Российским IT-разработчикам выдадут гранты на семь миллиардов рублей
Все материалы