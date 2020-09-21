В США «применят» еще больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Военно-воздушным силам (ВВС) США для победы в будущих войнах, которые могут происходить с участием России и Китая, необходимо еще больше стратегических бомбардировщиков, пишет в Defence One военный аналитик Центра военной и политической власти Фонда защиты демократий Шейн Прейзуотер.

По мнению эксперта, одним из решающих факторов победы в таких сражениях может стать массовое применение тяжелых стратегических бомбардировщиков вроде действующих B-1 Lancer и B-52 Stratofortress, поскольку «они могут нести много оружия», в отличие от малозаметных B-2 Spirit и B-21 Raider.

«Даже несмотря на то, что у Соединенных Штатов есть базы и союзники в [балтийском] регионе, огромное количество средств противодействия, необходимое, например, для разгрома интегрированной системы ПВО [противовоздушной обороны] Калининграда, потребует значительного участия бомбардировщиков», — пишет автор.

По этой причине, согласно специалисту, дополнительно к ста новейшим тяжелым стратегическим стелс-бомбардировщикам B-21 Raider, которые американские военные начнут получать в 2020-х годах, ВВС США может потребоваться сопоставимое количество более простых «обычных» тяжелых бомбардировщиков.

Материалы по теме Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия? Проклятие команчи Почему США ищут замену легендарному вертолету Apache

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, изготовленный без использования стелс-технологий, но способный переносить достаточно много оружия на внешних подвесках.

В сентябре глава Командования глобальных ударов Военно-воздушных сил (ВВС) США Тимоти Рэй в письме изданию Air Force Times заявил, что война будущего, которую страна, вероятнее всего, будет вести с Китаем или Россией, угрожает выживанию американской нации.

В августе начальник штаба ВВС США Чарльз Браун-младший заявил, что война будущего, проходящая с участием США, не будет похожа на конфликты последних двух десятилетий. «Война будущего не останется далеко от наших берегов», — предположил он.