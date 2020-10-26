Обнародованы результаты всеукраинского опроса

Штаб президента Украины Владимира Зеленского обнародовал предварительные результаты опроса, который был инициирован украинским лидером. Об этом сообщается в Telegram-канале «Команда Зеленського».

После обработки 74 процентов анкет стало известно, что идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупном размере поддержали 82,97 процента граждан, против высказались 13,87 процента. По инициативе создания свободной экономической зоны для Донбасса мнения разделились практически поровну: за — 46,7 процента голосов, отказались поддерживать чуть меньше — 46,48 процента.

За сокращение численности депутатского корпуса до 300 (сейчас в украинском парламенте 450 мест) высказались 89,60 процента граждан (7,12 процента — против). Поддержали легализацию медицинского каннабиса — 64,88 процента (против высказались 29,53 процента). За обращение к странам Будапештского меморандума — 74,21 процента (17,21 — против).

Всеукраинский опрос проводился 25 октября в ходе местных выборов. Перед этим президент Зеленский анонсировал, что на избирательном участке «он задаст гражданам пять важных вопросов, которые обсуждаются на улице, на кухне и в интернете и о которых спорят с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали».