Украинцы захотели сократить число депутатов

Жители Украины высказались за сокращение числа депутатов Верховной рады. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на экзит-пол социологической группы «Рейтинг».

В ходе всеукраинского опроса, инициированного президентом страны Владимиром Зеленским, за сокращение депутатского корпуса с 450 парламентариев до 300 выступили 95 процентов опрошенных.

25 октября стало известно, что в ходе опроса украинцы поддержали легализацию каннабиса в медицинских целях. За это выступили 70 процентов граждан.

Всеукраинский опрос проводился 25 октября в ходе местных выборов. Перед этим Зеленский анонсировал, что на избирательном участке «он задаст гражданам пять важных вопросов, которые обсуждаются на улице, на кухне и в интернете и о которых спорят с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали».