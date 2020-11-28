Депутат Госдумы назвала Украину одной из самых зависимых стран мира

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина назвала Украину одной из самых зависимых стран мира. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, вмешательство США привело к тому, что из политически стабильного и экономически развитого государства Украина превратилась в «черную дыру Европы». Она добавила, что вмешательство Соединенных Штатов стало причиной «двух майданов», государственного переворота 2014 года и гражданской войны.

Панина отметила, что сегодня объем реального суверенитета Украины «стремится к минимуму». «Как и многие другие страны — жертвы "цветных революций", Украина утрачивает свой суверенитет, превращаясь в американский протекторат», — заявила депутат. Она добавила, что ситуация усугубится, если пост президента США займет демократ Джо Байден.

В сентябре стало известно, что посольство России потребует от США разъяснить сообщение телеканала NBC о поддержке американской стороной террористической деятельности Украины в Крыму.

В материале NBC, в частности, говорилось о том, что Вашингтон поддерживает деятельность «украинских подразделений в Крыму». СМИ утверждает, что в ответ Россия якобы осуществляет выплаты афганской террористической группировке «Талибан» (запрещена в России) за убийства американских военных.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.