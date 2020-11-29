СБУ заявила о сокрытии властями СССР миллионов смертей украинцев в 30-х годах

Власти СССР скрывали смерти миллионов украинцев от голода в начале 1930-х годов. Об этом заявила Служба безопасности Украины (СБУ) в Facebook со ссылкой на архивные данные.

«Миллионы украинцев погибли во время голодомора 1932-33 годов. Но советская власть не признала никаких намеков на созданный ею геноцид. Об этом свидетельствуют неклассифицированные архивы», — говорится в сообщении СБУ.

Также служба утверждает, что всесоюзная перепись 1937 года отразила демографический кризис. Советские демографы ожидали отметку в 35 миллионов жителей, однако, по данным переписи, на территории оказалось 29 миллионов человек, что равняется уровню 1926 года. По данным СБУ, авторов реальных данных о численности населения обвинили в «искусственно заниженных и извращенных цифрах» и «традиционно расстреляли».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Национальный музей голодомора-геноцида является самым важным для истории и будущего страны, поэтому его строительство обязательно будет завершено.

В октябре Германия отказалась признать голод в сталинском СССР геноцидом украинцев. В 2018 году сенат и палата представителей Конгресса США признали голодомор геноцидом. В Министерстве иностранных дел России заявляли, что попытки представить голод в Советском Союзе как истребление отдельных групп населения направлены на разжигание антироссийских настроений.