В ДНР сообщили о прибытии диверсантов от партии Порошенко

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщила о прибытии в район конфликта диверсионной группы националистического вооруженного формирования «Медведи» из состава «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России). Об этом заявил официальный представитель Управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин, его слова приводятся на сайте ведомства.

«Нашей разведкой вскрыты планы представителей партии [бывшего президента Украины Петра] Порошенко "Европейская солидарность" по дестабилизации обстановки в Донбассе путем осуществления ряда провокаций на Мариупольском направлении», — рассказал Басурин.

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Он уточнил, что диверсанты, оснащенные снайперскими винтовками Barrett и патронами Lapua Magnum, прибыли в район населенного пункта Лебединское. Группа состоит из десяти человек, обученных в том числе боевому применению минометов различного калибра. «Двое националистов из состава группы "Медведи" Безуглов и Белоусов, не зная о расположении мин в зоне ответственности 36-й бригады, в результате подрыва получили тяжелые ранения», — добавил представитель милиции.

По его информации, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) планируют провести разбирательство в отношении командира 36-й бригады Гнатова. «Старший группы Кравцов решил доказать генералу СБУ, что комбриг Гнатов и его подчиненный комбат Сикоза умышлено не довели до группы информацию о нахождении мин в районе населенного пункта Водяное», — пояснил Басурин.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.