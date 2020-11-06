В ДНР сообщили о гибели двух человек из-за украинского обстрела

Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил о гибели двух человек в результате обстрелов с украинской стороны. Об этом пишет РИА Новости.

Были обстреляны поселки Каштановое, Доломитное и Минеральное. Сообщается, что украинцы использовали минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

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«В результате подлых обстрелов украинских оккупантов, защищая нашу республику, погибли два наших героя. Информация о пострадавших мирных жителях и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется», — заявил Басурин. По его словам, произошедшее свидетельствует о неспособности украинского руководства вести мирный диалог.

Также замначальника Народной милиции призвал международных наблюдателей повлиять на украинскую сторону с целью прекратить «огневые провокации», которые могут привести к очередному обострению конфликта и человеческим жертвам.

В полночь 27 июля вступил в силу режим полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе, о котором Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Киев и самопровозглашенные республики Донбасса обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.