ДНР обвинила Украину в обстреле двух сел из гранатомета

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) обвинила Украину в обстреле из гранатометов двух сел. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Огонь был открыт в Новоазовском районе, утверждают представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. В направлении сел Ленинское и Заиченко были выпущены по две гранаты из станкового автоматического гранатомета (АГС).

28 августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина оборудует позиции у линии разграничения, нарушая режим бессрочного перемирия. Он пригрозил, что укрепления будут уничтожены, если Киев до 3 сентября не предоставит акт об их устранении.

5 сентября Пушилин объявил, что Украина не выполнила условия, поэтому он приказал открыть огонь по сооружениям в районе населенного пункта Шумы под Горловкой. Через четыре дня глава ДНР сообщил, что отменил приказ после договоренности с Киевом о совместной инспекции в районе Шум. Однако инспекция сорвалась, а стороны обвинили друг друга в выдвижении невыполнимых требований.