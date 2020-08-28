ДНР пригрозила уничтожить украинские позиции

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) уничтожит позиции украинской армии, если Киев до 3 сентября не предоставит акт об устранении возведенных сооружений на линии соприкосновения. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

В Донецке утверждают, что Киев занимается активным инженерным оборудованием своих позиций, нарушая режим бессрочного перемирия. «В связи с этим должен предупредить, что украинской стороной в ближайшие дни должны быть предприняты активные действия по устранению допущенных нарушений», — заявил Пушилин.

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Акт об этом должен быть составлен в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и утвержден миссией ОБСЕ. «Если до 22.00 по московскому времени 3 сентября 2020 года такой акт мне не будет предоставлен, буду вынужден прибегнуть к крайней мере», — пригрозил Пушилин.

Он издаст приказ для Народной милиции ДНР на уничтожение траншей и укрытий, дооборудованных или вновь созданных после 22 июля. При этом украинцев заранее предупредят о готовящейся операции, чтобы они смогли эвакуировать личный состав «во избежание человеческих жертв», пообещал Пушилин.

22 июля были согласованы дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня. Перемирие вступило в силу 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за 31 день у Киева не было боевых потерь.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость после смены власти на Украине. Киев попытался вернуть их силой и обвиняет Россию в оккупации. Кремль отвергает претензии.