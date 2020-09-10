Совместную инспекцию Украины и ДНР по позициям ВСУ отменили

Совместную инспекцию представителей Украины и самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по позициям украинских Вооруженных сил (ВСУ) отменили, сообщает «Страна.ua».

Инспекция в районе поселка Шумы под Горловкой была запланирована на 10 сентября. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что она сорвалась из-за представителей ДНР, выдвинувших дополнительные требования.

Противник хочет сделать из мероприятия шоу, заявил Кравчук. Киев отправил письмо спецпредставителю ОБСЕ с просьбой провести дополнительные консультации.

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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в свою очередь, заявило, что инспекция была сорвана из-за невыполнимых требований Украины, передает «Донецкое агентство новостей». В их числе — наличие у главы представительства Руслана Якубова отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, паспорта России либо Украины, отсутствие упоминания на шевронах и в удостоверениях аббревиатуры «ДНР».

«Украинская сторона не подтвердила согласие на инспекцию основной и обязательной для совместного мониторинга локации, где наблюдалось возведение сооружений, рытье траншей и другие работы», — заявили в Донецке.

28 августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина оборудует позиции у линии разграничения, нарушая режим бессрочного перемирия. Они будут уничтожены, если Киев до 3 сентября не предоставит акт об их устранении. 5 сентября Пушилин объявил, что Украина не выполнила условия, поэтому он приказал открыть огонь по сооружениям в районе Шум. Но через четыре дня глава ДНР сообщил, что отменил приказ после договоренности о совместной инспекции.