Киев инициировал срочный разговор с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым для того, чтобы обсудить последние события в Донбассе. Об этом он сообщил в своем Facebook-аккаунте.

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По его словам, ранее сегодня, 6 сентября, в зоне операции объединенных сил «незаконные вооруженные формирования совершили провокации». В результате погиб один военнослужащий Украины, еще один получил ранение. Киев считает инцидент попыткой сорвать процесс мирного урегулирования ситуации в регионе.

Ранее Киев срочно запросил новых переговоров с Донбассом из-за приказа главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) об уничтожении украинских позиций у линии разграничения. Украинская сторона собиралась инициировать внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в режиме видеоконференции. Кулеба сообщил, что спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау поддержала эту инициативу.

5 сентября глава ДНР Денис Пушилин приказал уничтожить украинские позиции у линии разграничения. Он подчеркнул, что украинская сторона не выполнила обоснованные требования ДНР и не устранила нарушения.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость после смены власти на Украине. Киев попытался вернуть их силой и обвиняет Россию в оккупации. Кремль отвергает претензии.