Киев обвинил ДНР в прицельном обстреле позиций на фоне приказа об уничтожении

Сгоревший после обстрела дом в поселке Шахты 6-7 в Горловке (Архивное фото)

Киев обвинил Донбасс в прицельном обстреле своих позиций после приказа главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) об уничтожении украинских инженерных сооружений у линии разграничения. Об этом сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на пресс-штаб Операции объединенных сил (ООС).

Там утверждают, что армия ДНР обстреляла украинские позиции в районе города Красногоровка, выпустив три очереди ВОГ-17. Сообщается, что один боец ВСУ получил ранение. По данным ООС, это случилось на 42-й день полного прекращения огня.

5 сентября Пушилин сообщил, что украинская сторона не выполнила обоснованные требования ДНР и не устранила нарушения. «В этой связи официально заявляю, что в соответствии с пунктом "е" дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы», — отметил Пушилин. Он уточнил, что власти самопровозглашенной республики направят официальное уведомление о своем решении в Контактную группу.

На фоне этих заявлений Киев срочно запросил новых переговоров с Донбассом.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость после смены власти на Украине. Киев попытался вернуть их силой и обвиняет Россию в оккупации. Кремль отвергает претензии.