Киев срочно запросил новых переговоров с Донбассом из-за приказа главы ДНР

Киев срочно запросил новых переговоров с Донбассом из-за приказа главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) об уничтожении украинских позиций у линии разграничения. Об этом сообщает ТАСС.

Украинская сторона инициирует 6 сентября внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в режиме видеоконференции, рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Киев уже проинформировал стороны об этом. Он также сообщил, что спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау поддержала эту инициативу, в настоящее время ожидается ответ от российской стороны.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен приказом Пушилина.

Как сообщил 5 сентября Пушилин, украинская сторона не выполнила обоснованные требования ДНР и не устранила нарушения. «В этой связи официально заявляю, что в соответствии с пунктом "е" дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы», — отметил Пушилин. Он уточнил, что власти самопровозглашенной республики направят официальное уведомление о своем решении в Контактную группу.

В ДНР ранее предупреждали, что уничтожат позиции украинской армии, если Киев до 3 сентября не предоставит акт об устранении возведенных сооружений на линии соприкосновения. В Донецке утверждают, что Киев занимается активным инженерным оборудованием своих позиций, нарушая режим бессрочного перемирия.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость после смены власти на Украине. Киев попытался вернуть их силой и обвиняет Россию в оккупации. Кремль отвергает претензии.