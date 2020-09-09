Глава ДНР отменил приказ об уничтожении украинских укреплений под Горловкой

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отменил свой приказ об уничтожении укреплений Вооруженных сил Украины под Горловкой после договоренности с Киевом провести совместную инспекцию в районе поселка Шумы. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает «Донецкое агентство новостей».

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Инспекция с участием представителей ОБСЕ назначена на 10 сентября. «В связи с тем, что мы наконец-то добились от украинской стороны проведения совместной инспекции украинских позиций, принял решение отменить приказ об устранении незаконных укреплений украинских вооруженных формирований в районе населенного пункта Шумы», — заявил Пушилин.

По его словам, если в ходе инспекции выяснится, что Киев допустил нарушение дополнительных мер по контролю перемирия и не будет их устранять, то Народная милиция ДНР уничтожит эти позиции самостоятельно.

28 августа Пушилин заявил, что силы ДНР уничтожат украинские позиции у линии разграничения, возведенные в нарушение режима бессрочного перемирия, если Киев до 3 сентября не предоставит акт об устранении сооружений. 5 сентября он сообщил, что Украина не выполнила условия, поэтому он принял решение издать приказ об открытии огня по сооружениям в районе населенного пункта Шумы.

Киев обвинил ДНР в прицельном обстреле украинских позиций и инициировал срочный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.