На Украине сообщили о подготовке провокации в Донбассе

Украина проинформировала специальную мониторинговую миссию ОБСЕ о подготовке провокации в Донбассе, сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Трехсторонней контактной группе.

«Согласно полученным данным, незаконные вооруженные формирования ОРДО (отдельных районов Донецкой области — прим. «Ленты.ру») планируют дестабилизировать ситуацию вблизи Шум с целью спровоцировать украинскую сторону», — заявил собеседник издания.

Задействованы механизмы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, добавил источник.

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28 августа глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Украина оборудует позиции у линии разграничения, нарушая режим бессрочного перемирия. Если Киев до 3 сентября не предоставит акт об их устранении, они будут уничтожены, предупредил Пушилин. 5 сентября глава ДНР объявил, что Украина не выполнила условия, поэтому он приказал открыть огонь по сооружениям в районе населенного пункта Шумы под Горловкой.

Через четыре дня Пушилин сообщил, что отменил приказ после договоренности о совместной с Киевом инспекции в районе Шум. Однако инспекция сорвалась. Стороны обвинили друг друга в выдвижении невыполнимых требований.