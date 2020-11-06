Киев назвал сроки обмена «всех на всех» с Донбассом

Замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей Резников назвал сроки обмена пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками по формуле «всех на всех». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, осуществить обмен пленными до 15 декабря этого года «абсолютно реалистично», но это зависит от согласия всех сторон. «Мы убеждены, что абсолютно ничего не мешает это сделать», — пояснил Резников.

Ранее Резников сравнил самопровозглашенные республики с опухолью, с которой украинские власти «не знают, что делать». По его словам, для Киева есть два сценария взаимодействия с Донбассом: это вариант «полной ампутации» или «лечение». Позднее он объяснил свои слова тем, что речь шла об экологической и экономической обстановке в Донбассе, а не о его жителях.

Вопрос будущего Донбасса также поднимался в ходе всеукраинского опроса, инициированного Зеленским в ходе местных выборов в стране 25 октября. Гражданам предлагалось решить, стоит ли создавать свободную экономическую зону для Донбасса. Мнения разделились почти поровну: 46,7 процента участников выступили «за», 46,5 процента — «против».