Украинский переговорщик объяснил сравнение Донбасса с опухолью

Вице-премьер Украины и замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей Резников объяснил, почему сравнил регион с опухолью. По его словам, речь шла об экологической и экономической обстановке в Донбассе, а не о его жителях. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Когда я говорю, сравнивая с медицинским диагнозом ситуацию на оккупированных территориях, я имею в виду экономическую разруху этих территорий, экологическое загрязнение, радиационный фон, пропаганду, которой насыщены люди, проживающие там в качестве заложников», — пояснил украинский переговорщик и добавил, что «нужно говорить правду».

2 ноября в эфире «5 канала» Резников сравнил регион с опухолью, отметив, что эти территории в том числе «больны ментально». По его словам, для Киева есть два сценария взаимодействия с Донбассом: это вариант «полной ампутации» или «лечение». Сам он добавил, что выступает за вариант «терапии» региона.

Также руководитель парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко в своем выступлении перед Верховной Радой назвал Донбасс «раковой опухолью» и призвал полностью блокировать неподконтрольные Киеву территории на востоке Украины.

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