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Зеленский назвал самым важным для Украины «музей голодомора-геноцида»

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Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Национальный музей голодомора-геноцида является самым важным для истории и будущего страны, поэтому его строительство обязательно будет завершено. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Были определенные проблемы с финансированием этого проекта. Однако такие проекты должны выполняться в обязательном порядке. Я дал поручение кабинету министров, и уже в понедельник [30 ноября] этот вопрос будет решен. Проект будет обязательно завершен», — заверил президент на церемонии памяти жертв голодомора в Киеве.

Зеленский почтил память жертв голодомора у памятного знака на Михайловской площади, установив композицию из пшеничных колосьев и калины. Затем он отправился в Национальный музей, где вместе с другими участниками церемонии почтил минутой молчания погибших.

В октябре Германия отказалась признать голод в сталинском СССР геноцидом украинцев. В 2018 году сенат и палата представителей Конгресса США признали голодомор геноцидом. В Министерстве иностранных дел России заявляли, что попытки представить голод в Советском Союзе как истребление отдельных групп населения направлены на разжигание антироссийских настроений.

Голодомор — массовый голод в СССР в начале 1930-х годах, жертвами которого, по официальным данным, стали около восьми миллионов человек. Украина официально признала его геноцидом украинцев. В стране установлен официальный памятный день, который приходится на четвертую субботу ноября — День памяти жертв голодоморов. Ранее он назывался День памяти жертв голодомора и политических репрессий.

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