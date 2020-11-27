На Украине возле российского генконсульства повесили чучело «москаля»

Во Львове активисты повесили на дереве чучело «москаля» возле Генерального консульства России в память жертв голодомора, сообщает УНИАН.

«Этим мы хотели показать, что именно Россия виновата в смертях миллионов украинцев, что голодомор — это не был искусственный голод, это был геноцид украинской нации», — заявила лидер организации «Объединение добровольцев» Елена Живко.

Она рассказала, что акция проводится уже пятый год подряд, в этом году она также состоится в Харькове и Киеве. Раньше такое мероприятие проходило в Одессе, но местные жители воспринимали его агрессивно.

Во Львове же, по словам Живко, к акции относятся одобрительно, проезжавшие мимо водители сигналили в знак поддержки, а работники генконсульства России, «видимо, уже привыкли».

Голодомор — массовый голод в Советском Союзе в начале тридцатых годов, жертвами которого, по официальным данным, стали около восьми миллионов человек. Киев считает его геноцидом украинцев.