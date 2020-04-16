Украинского депутата вызвали на допрос из-за банкета в память о голодоморе

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало на допрос депутата Верховной Рады, бывшего директора Института национальной памяти Владимира Вятровича из-за банкета, организованного в память о жертвах голодомора. Об этом он сообщил в социальной сети, передают «Українські Новини».

«Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному [депутатом от "Слуги народа" Максимом] Бужанским — за проведение международного форума, посвященного 85-й годовщине памяти жертв голодомора. У нас снова будут сажать за правду о преступлениях коммунистов?» — заявил Вятрович 15 апреля.

Депутат назвал вызов на допрос политическими репрессиями и реваншем Антимайдана, передает «Интерфакс-Украина». «Итак, мы видим, что репрессии не останавливаются (...). Я как историк знаю, что большие репрессии и большой террор в 37 и 38 годах тоже начинались с маленьких задержаний людей», — сказал Вятрович 16 апреля возле здания Печерского суда, где избирают меру пресечения бывшему депутату и активистке Татьяне Черновол, которую обвиняют в поджоге офиса Партии регионов во время Евромайдана 2013-2014 годов.

В ноябре 2019-го Бужанский заявил, что Вятрович украл деньги на организации конференции, посвященной голодомору. Был заказан банкет на 400 участников, при этом в реальности их было меньше половины, а организацию поручили строительной компании, чей бенефициар — кипрский офшор. В меню банкета были профитроли и брускетты.

Голодомор — массовый голод в Советском Союзе в начале тридцатых годов, жертвами которого, по официальным данным, стали около восьми миллионов человек. Киев считает его геноцидом украинцев.

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