Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что украинцам навязали ложную национальную идею, которая заключается в том, что «все должны умереть для того, чтобы как-то насолить России». Об этом он рассказал в эфире «112 Украина».

По его мнению, идею вражды с Россией на Украину привнес Запад, превратив таким образом страну в поле боя для возможной войны. «Украина не является субъектом международной политики, а является объектом», — указал депутат.

Так, принятая бывшим президентом Петром Порошенко стратегия национальной обороны предусматривает использование странами НАТО территории Украины для войны с Россией, а недавний указ главы государства Владимира Зеленского разрешает проводить учения альянса в стране на протяжении всего года. Парламентарий назвал эти решения государственным преступлением и верхом цинизма.

Он предположил, что если российские военные воспримут эти действия как нападение на страну, последует удар по военным объектам на территории Украины. «Мы этого вообще хотим? Это вот наше стремление в НАТО и Евросоюз?» — задался вопросом Кузьмин.

Политик пришел к выводу, что западные страны вынудили Киев превратить страну в «антироссию». По его словам, украинские чиновники «соревнуются между собой в том, кто больше "нагадит" России, чтобы показать, "кто лучший патриот"». «И в этом соревновании "кто больше нагадит русским" мы уничтожили свою промышленность, уничтожили полностью социальную сферу, медицину, образование, мы уничтожили наше будущее по сути», — заключил он.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором. Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.