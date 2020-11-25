Украинская разведка уличила Россию в порче репутации Зеленского

Россия пытается испортить репутацию президента Украны Владимира Зеленского и всего высшего руководства страны, в том числе военного. Об этом заявили «Украинской правде» в пресс-службе Главного разведуправления (ГУР) министерства обороны страны.

Разведка считает, что основной целью России является дискредитация усилий руководства Украины по урегулированию ситуации на «фронте войны с РФ», имея в виду военную операцию Киева против самопровозглашенных республик Донбасса. Все это происходит на фоне попыток Зеленского внедрить стандарты НАТО в армии.

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В работе на соседнее государство разведчики уличили ряд СМИ, а также «агентов влияния», не уточняя имена и названия изданий. По данным ГУР, одним из направлений работы «российской пропаганды» является критика решений руководства Украины в социальной и экономической сфере, в частности, в борьбе с COVID-2019. По мнению украинской разведки, все это свидетельствует о слабости Москвы.

6 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за управленческих проблем, постоянных изменений экономических векторов и незавершенных реформ страна потеряла порядка триллиона долларов за 10 лет.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что около четверти украинцев живут за чертой бедности. Аналогичную цифру еще в январе 2020 года называл и бывший премьер Алексей Гончарук, уволенный из-за провальных реформ и скандала с прослушкой его секретного совещания, где он называл Зеленского полным профаном.

Министерство экономики Украины еще в августе ухудшило прогноз по падению ВВП в 2020 году с 4,2 до 6 процентов. В госбюджете страны заложено сокращение экономики по итогам года на 4,9 процента.