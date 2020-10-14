Более четверти жителей Украины оказались за чертой бедности

Более четверти жителей Украины находится за чертой бедности, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет 112.ua.

Оказалось, что пенсию в размере ниже или на уровне границы монетарной бедности получают около 80 процентов пенсионеров. По оценкам экспертов, каждому третьему работнику не хватает зарплаты на удовлетворение необходимых жизненных потребностей. Прожиточный минимум на Украине составляет около 75 долларов (5,7 тысячи рублей) в месяц, а минимальная зарплата — 176 долларов (около 13,5 тысячи рублей).

В августе Верховная Рада утвердила закон о росте минимальной зарплаты на 5,86 процента, до пяти тысяч гривен (около 13,6 тысячи рублей). Такой уровень зарплат окажется выше, чем в России, где минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составляет 12 130 рублей (162 доллара).

Министерство экономики Украины в августе ухудшило прогноз по падению ВВП в 2020 году с 4,2 до 6 процентов. В госбюджете страны заложено сокращение экономики по итогам года на 4,9 процента.