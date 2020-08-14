Украинцам пообещали поднять минимальную зарплату

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увеличение минимальной заработной платы в стране до 6,5 тысячи гривен (17,3 тысячи рублей). Об этом сообщила пресс-служба офиса президента.

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Сделать это власти Украины пообещали в три этапа: в сентябре текущего года увеличение будет до 5 тысяч гривен, с 2021-го — до 6 тысяч гривен, а в 2021-м — до 6,5 тысячи. Зеленский добавил, что после этого вырастут доходы работников бюджетной сферы, в частности врачей и учителей.

Средняя номинальная заработная плата на Украине в июне 2020-го достигла 11 579 гривен (30,9 тысячи рублей), а минимальная — 4723 гривны (12,6 тысячи рублей). В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2020 год составляет 12 130 рублей.

Ранее в августе Министерство экономики Украины ухудшило прогноз по падению ВВП в 2020 году с 4,2 до 6 процентов. В госбюджете страны заложено сокращение экономики по итогам года на 4,9 процента.