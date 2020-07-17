В России захотели повысить студентам стипендии до уровня МРОТ

Российским студентам задумали повысить стипендии до уровня МРОТ (минимального размера оплаты труда). Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки.

В ведомстве сообщили, что вопрос увеличения стипендиального обеспечения обучающихся прорабатывается. В частности, идет обсуждение возможности повысить государственные академические стипендии студентам до уровня МРОТ.

«Для увеличение норматива обеспечения государственных академических стипендий студентам до МРОТ потребует существенного увеличения объема бюджетных ассигнований федерального бюджета», — заключили в пресс-службе.

Размер МРОТ на 2020 год в России установлен в размере 12 130 рублей.

В январе в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий повышение студенческих стипендий до прожиточного минимума. Авторами инициативы стали депутаты от фракции «Справедливой России». В феврале эту идею одобрили в Совете Федерации.