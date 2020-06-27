Составлен портрет российского выпускника

В рамках Всероссийского онлайн-выпускного 2020 и ко Дню молодежи АНО «Россия — стана возможностей» составила портрет выпускника вуза. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Организация провела опрос, в котором приняли участие восемь тысяч выпускников бакалавриата и магистратуры из 67 вузов, представляющих 46 регионов России. Исследование показало, что выпускники этого года хорошо учились, «при этом совмещали учебу с работой, уверенно смотрят в будущее и строят планы».

Так, более половины выпускников (54 процента) верят в приметы и следовали им во время обучения: 28 процентов — просили знакомых или родных ругать себя во время экзамена, 17 процентов — клали монету в ботинок, 16 процентов — клали учебники и книги под подушку, столько же — ходили на экзамены в одной и той же одежде, 15 процентов — не мыли голову перед экзаменом, а 14 процентов опрошенных заявили, что выставляли зачетку в окно и призывали «халяву».

80 процентов респондентов хотя бы один раз получили стипендию во время обучения. Половина выпускников заявили, что учились на четверки. Каждый третий заявил, что получал пятерки. И только 5 процентов респондентов честно ответили, что «в университете они были «мистер/миссис-пересдача».

«Две трети выпускников рассказали, что работали во время обучения. Причем регулярно работали 44 процента. Что касается планов на будущее, 38 процентов выпускников собираются продолжить получать образование. Еще 40 процентов опрошенных планируют сразу пойти работать», — заявил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

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