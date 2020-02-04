В Совфеде одобрили идею поднятия стипендий до прожиточного минимума

В Совете Федерации одобрили идею поднятия стипендий до прожиточного минимума. Об этом рассказала «Известиям» председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Она отметила, что в Совфеде готовы поддержать любые инициативы, которые касаются улучшения положения российских студентов. Однако, по словам сенатора, инициатива требует детальной проработки. «Прежде всего с точки зрения исполнения финансовых возможностей бюджета», — добавила она.

В свою очередь, глава комиссии Общественной палаты России по соцполитике Наталья Починок напомнила о послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в ходе которого он обозначил внесение в Конституцию основополагающих принципов социальных гарантий. «Среди них — уровень заработной платы и пенсии не ниже прожиточного минимума. Логично приравнять к этому показателю и стипендии», — сказала Починок. Теперь инициативу обсудят с экспертами, после чего направят предложения в парламент.

По ее словам, для многих студентов стипендия является единственным источником дохода. Она добавила, что на поднятие стипендий потребуются вливания из бюджета, и подчеркнула, что это позволит повысить уровень жизни и благосостояние студентов.

В Минобрнауки рассказали, что минимальный размер стипендии не может быть ниже нормативов: 1 484 рубля в месяц для академической и 2 227 рублей — для социальной. По данным ведомства, в среднем студенты получают 3139,5 рубля в месяц, а льготники — 3471,58 рубля.

Ранее, в январе, в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий повышение студенческих стипендий до прожиточного минимума. Авторами инициативы стали депутаты от фракции «Справедливой России».

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