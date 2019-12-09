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С пенсий россиян предложили запретить взыскивать долги

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Минэкономразвития России направило в комиссию правительства по законопроектной деятельности проект закона, который предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий россиян. Об этом сообщает «Российская газета».

В пояснительной записке отмечается, что право на пенсии установлено Конституцией. Однако когда с пенсий взыскивают долги, гарантии нивелируются. Авторы законопроекта предложили взыскивать с пенсионеров только долги за ЖКХ, возмещение ущерба после совершения преступления, а также административные и судебные штрафы. Однако даже разрешенные долги можно будет взыскивать только таким образом, чтобы оставался прожиточный минимум конкретного региона.

Также министерство подготовило еще один законопроект, согласно которому при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум. Предлагается внести поправки в Трудовой кодекс.

Ранее в декабре в России предложили платить стипендии россиянам предпенсионного возраста, которые ищут работу. Министерство труда захотело ввести стипендии людям 50 лет и старше в случае планов пройти обучение для поиска работы.

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