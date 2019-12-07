Ищущим работу россиянам предпенсионного возраста предложили платить стипендию

Министерство труда России разработало проект постановления, в котором предлагается ввести стипендии людям 50 лет и старше в случае планов пройти обучение для поиска работы. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Граждан предпенсионного возраста будут учить по трем схемам. Обучение по направлению от службы занятости, по направлению работодателей или с использованием инфраструктуры Союза «Ворлдскиллс Россия». При этом сумма стипендии будет равна минимальному размеру оплаты труда, увеличенному на районный коэффициент.

Создание проекта подразумевает возможность пройти переобучение, получить новые навыки и повысить свою квалификацию. Участвовать смогут граждане предпенсионного возраста за 5 лет до наступления возраста пенсии по старости. Планируется, что каждый год в программе примут участие не менее 75 тысяч россиян, а до конца 2024 года — более 450 тысяч человек.

В октябре 2018 года Минтруд уже выдвигал подобную программу, но на трехмесячный срок. Данные опроса рекрутингового портала SuperJob показали, что каждый десятый россиянин предпенсионного возраста не желает участвовать в подобной программе переподготовки.

Понятие «гражданин предпенсионного возраста» ввел в обиход президент Владимир Путин, внося поправки в пенсионную реформу. Для мужчин это 60-65 лет, для женщин — 55-60.

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