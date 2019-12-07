Российскому ветерану выдали часть пенсии печеньем

В Уфе ветерану труда вместо части пенсии выдали пачку печенья. Об этом сообщает портал UFA1.

Сотрудница местной почты вручила ветерану, получающему пенсию на дому, округленную до 13 тысяч 100 рублей сумму, а вместо остатка — кондитерское изделие. По ее словам, «им так велели суммы до 100 рублей выдавать».

Таким образом, печенье обошлось пенсионеру в 27 рублей 40 копеек — именно такая сумма не была выплачена деньгами.

Дочь ветерана, рассказавшая об этой истории, добавила, что почтальон быстро ушла, «пока пенсионер в себя приходил».

В региональном филиале «Почты России» заверили, что данная информация «не может быть правдой», но пообещали провести проверку.

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