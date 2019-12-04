«Почта России» придумала новый способ заработать на россиянах

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В трех отделениях «Почты России» в Самарской области начали продажу лекарственных препаратов, в том числе тех, что отпускаются по рецепту. Для этого региональное подразделение компании получило фармацевтическую лицензию, сообщает РИА Новости.

Как отметили в «Почте», в продажу поступил широкий перечень препаратов по доступной цене. Для пилотного проекта выбраны отделения в Жигулевске, Сызрани и Тольятти.

Тестовый режим продлится четыре месяца, его итоги подведут в марте. Замглавы компании по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков подчеркнул, что использование инфраструктуры для повышения качества жизни населения является одной из первоочередных задач «Почты России». По его словам, сеть отделений почтовой связи позволит обеспечить лекарствами жителей сел и небольших городов.

В январе этого года с просьбой начать продажу лекарств в почтовых отделениях к главе компании обратилась губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Министерство здравоохранения не поддержало идею. В ведомстве указали, что согласны только на доставку почтой лекарственных препаратов, потому что у почтальонов нет никаких фармацевтических знаний, и консультацию по использованию лекарств они давать не могут. Кроме того, указали в Минздраве, в небольших городах и селах есть возможность продавать лекарства через фельдшерско-акушерские пункты или другие медицинские организации.

«Почта России» много лет ищет способы сделать более рентабельными почтовые отделения в небольших населенных пунктах, для чего занимается оказанием непрофильных услуг. В том числе в отделениях начали продавать пиво. Тогда в «Почте России» подчеркнули, что считают своей задачей «предоставить доступ населению к качественной, сертифицированной продукции».

Ранее стало известно, что в первой половине следующего года «Почта России» собирается потратить на рекламную кампанию собственных услуг почти полмиллиарда рублей.

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