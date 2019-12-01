Экономика
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля
Ребенок погиб в результате обстрела автомобиля депутата в центре Киева
«Зенит» в меньшинстве одержал победу над «Спартаком»
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
На НТВ рассказали о прекрасной жизни россиян на пенсию в Таиланде и Египте
Фанат «Спартака» описал беспричинное задержание в Санкт-Петербурге
Одесситы отпраздновали день рождения Жукова на месте снесенного барельефа
Бригада скорой приехала на вызов к ребенку и погуглила диагноз
Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию
Новости партнеров

«Почта России» прославит себя за почти полмиллиарда рублей

Перейти в «Мою Ленту»

Стоимость новой рекламной кампании «Почты России» составит не менее 443 миллионов рублей. Организация объявила тендер на продвижение своих услуг с такой максимальной суммой. Его условия опубликованы на сайте госзакупок.

Исполнитель в числе прочих услуг должен изготовить не менее шести видеороликов о продуктах и услугах «Почты России». В процессе съемок предлагается использовать «современные технологии», например, дроны.

Для раскрутки следует привлечь две успешные медийной персоны. Критерием успешности названо количество подписчиков в Instagram. У одного блогера должно быть не менее миллиона подписчиков, а у другого — не менее 200 тысяч.

Реклама должна касаться самых востребованных услуг — пункты выдачи заказов, курьерская служба, электронные заказные письма, электронная подпись, мобильное приложение.

Задачей кампании названо формирование доверия к получению услуг «Почты России». Критерием успешности станет увеличение числа пользователей мобильного приложения и других цифровых продуктов, а также большая информированность о них граждан и коммерческих организаций.

Прием заявок пройдет со 2 по 17 декабря. Победитель тендера должен сдать работу до 30 июня 2020 года и отчитаться о количестве показов и просмотров изготовленных материалов в зависимости от ресурса.

«Почта России» является одной из крупнейших компаний страны по объему средств и денежных эквивалентов на своих счетах. К началу 2019 года она с результатом 203,5 миллиарда рублей находилась на десятом месте. Несмотря на это в ноябре организация попросила правительство об использовании средств Фонда национального благосостояния для собственных проектов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы самые богатые компании России
«Почта России» ускорит доставку посылок
«Почта России» замахнулась на российскую кубышку
Нормы «Почты России» изменят впервые за 40 лет
Другие материалы рубрики
Экономика00:0127 ноября

Сыграли в черную

Европа и США привыкли править нефтяным рынком. Теперь им придется потесниться
12:04Сегодня

Проблемного сына королевы Елизаветы уличили в коррупции

00:55Сегодня

В России шины и духи без маркировки попали под запрет

15:3930 ноября

Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

Экономика09:3726 ноября
Здание Рейхстага

За поддержкой в Бундестаг

Помогут ли германские парламентарии в борьбе за недвижимость в Москве
14:1730 ноября

Названо условие для прямых поставок российского газа на Украину

13:4730 ноября

Греф назвал главные качества нового российского предпринимателя

11:1030 ноября

В России выросло производство черной икры

Экономика00:0121 ноября

Капитал-шоу

Мир стоит на пороге нового кризиса. Кто виноват?
07:2530 ноября

«Нафтогаз» сообщил о проблемах с принудительным взысканием долга с «Газпрома»

00:0530 ноября

Украина назвала главную причину интереса к российскому газу

20:3329 ноября

Россия и Украина начали переговоры по выплате долга газом

Россия
Составлен портрет типичного представителя российской элиты
Выросло число жертв после падения автобуса с моста под Читой
В искореженном салоне все еще могут быть живые. Что известно о ЧП в Забайкалье
У организатора рейса рухнувшего в реку автобуса нашли 38 нарушений
Опубликован законопроект о домашнем насилии в России
Контроль за насильниками и запрет на общение с жертвами: о чем говорится в документе
Раскрыты обстоятельства спасения 10 пассажиров в ДТП с автобусом в Забайкалье
«Не понимаю, как можно было убрать такого доктора?»
Жизни этих детей зависят от операций Каабака. Что их родители говорят об увольнении врача
Врачи объяснили высокий риск женщин заразиться ВИЧ
Все материалы
Мир
Макрон заступился за Россию перед НАТО
«Молчание убивает»
Француженки все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Власти и полиция бездействуют
При крушении самолета в США погибли девять человек
Старенький принц
Наследник Елизаветы II всю жизнь ждал корону. Чем он занимался последние 70 лет?
МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана
Лейтенант Принцип
Как Южная Корея заменила одного диктатора другим: он давил людей танками, но был помилован
Лондонского террориста остановил убийца с помощью китового бивня
Все материалы
Бывший СССР
Ребенок погиб в результате обстрела автомобиля депутата в центре Киева
«Это обыкновенная месть»
В Латвии запретили учиться на русском. Почему это называют исторической справедливостью?
Одесситы отпраздновали день рождения Жукова на месте снесенного барельефа
Десантный корабль «Юрий Олефиренко»Слили в унитаз
Пока Украина судится за разграбленные туалеты, ее флот превращается в металлолом
Глава МВД Украины резко отреагировал на слова Володина о распаде страны
Нация на костях
Как голод 30-х годов помогает украинским президентам удерживать власть
В Госдуме ответили на советы Зеленскому перед встречей с Путиным
Все материалы
Экономика
Проблемного сына королевы Елизаветы уличили в коррупции
Сыграли в черную
Европа и США привыкли править нефтяным рынком. Теперь им придется потесниться
В России шины и духи без маркировки попали под запрет
Палачи и убийцы
Этим электрокарам прочат победу над Tesla. Готов ли Илон Маск к борьбе?
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
Здание РейхстагаЗа поддержкой в Бундестаг
Помогут ли германские парламентарии в борьбе за недвижимость в Москве
Названо условие для прямых поставок российского газа на Украину
Все материалы
Силовые структуры
Растративший два миллиарда рублей российский экс-чиновник пустился в бега
Андрей Чикатило«Там, где я был, оставались трупы»
Почему советского маньяка Андрея Чикатило ловили 13 лет и как за него страдали невиновные
Лишившийся рук при взрыве на «Доме-2» мужчина получит пожизненные выплаты
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Задержан подозреваемый в переписке с покончившей с собой второклассницей
ФСБ ликвидировала крупнейшую в Дагестане ОПГ «Шараповские»
В 90-е эти бандиты убивали и устраивали теракты. У них был огромный арсенал
Российский полицейский собрал с коллег деньги на конкурс и потратил на себя
Все материалы
Наука и техника
Российский космический грузовик начали готовить к полету к МКС
«У него больше власти, чем у кого-либо»
Он создал величайшие устройства Apple. И ушел из компании спустя 27 лет
В США назвали самые странные советские автоматы
Николай Богданов-Бельский «Будущий инок», 1889 год«Раскол в головах продолжается и сейчас»
Кто придумал особый путь России и почему эта идея стала лишь подражанием Западу?
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Момент попадания советской «Осы» в американский «Апач» попал на видео
Все материалы
Спорт
«Зенит» в меньшинстве одержал победу над «Спартаком»
Новой победе «Ливерпуля» угрожает роковой арбитр
Аткинсон снова убьет «Ливерпуль»? Смотрите матч с «Брайтоном» по подписке в подарок
Фанат «Спартака» описал беспричинное задержание в Санкт-Петербурге
Райан Гиггз«Выдающийся футболист, но не мужик»
Райан Гиггз — легенда МЮ. «Красный дьявол» прославился игрой и сексуальными скандалами
«Арсенал» сыграл вничью с аутсайдером АПЛ в первом матче после смены тренера
Испытание андердогами
Лондонское дерби и погоня за «Ливерпулем» — главные интриги тура АПЛ
«Вулверхэмптон» продлил серию без поражений в АПЛ до девяти матчей
Все материалы
Культура
Семенович рассказала о своей болезни груди
«Он был сожжен на глазах у детей»
Кто и зачем объявил Деда Мороза самозванцем и публично казнил
Звезда «Универа» заявила о стыде за русских мужчин
Гражданин поэт
Инкассаторы, рифмоплеты и ЛНР — в фестивальном хите «Большая поэзия»
Кей-поп-звезд посадили за групповое изнасилование пьяной женщины
Потрошитель бюджета
 
Звезда сериала «Солдаты» высказался об избиении Джимшитом
Все материалы
Интернет и СМИ
Украинский телеведущий оценил слова Володина о распаде страны
«Это была победа»
Советский журнал под видом пропаганды говорил на запретные темы. Молодежь была в восторге
«Руки-базуки» вызвал на бой бывшего мэра российского города
Великое советское завтра
 
Гусман назвал вырезающих шутки в КВН «ублюдками»
«Это наш мир и наша свобода»
Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить
В Китае предупредили о затаившейся ядерной державе
Все материалы
Ценности
54-летняя актриса поддержала попавших в «кухонное рабство» снимком в купальнике
Уоллис Симпсон и Эдуард VIII«Звезда вечеринок и мечта всех дам»
Дружба с Гитлером и стыдная любовь к американке: как жил самый стильный британский король
В Париже ушли с молотка сапоги Наполеона
Мистер люкс
Он сколотил миллиардное состояние на любви людей к роскоши. И не намерен останавливаться
Любителей «губ дьявола» напугали шрамами и рубцами
Овчинка с выделкой
Люди веками носили дешевые тулупы. Почему они стали модными?
Обнаженная беременная плюс-сайз-модель поздравила поклонников с праздником
Все материалы
Путешествия
Названо число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье
Эпир. Деревня Моливдоскепасти. Свято-патриарший монастырь Моливдоскепасту на границе с АлбаниейБлиже к народу
Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина
В Забайкалье автобус с людьми рухнул с моста
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Укушенная обезьяной российская туристка рассказала о пребывании в тайской тюрьме
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Сириец захотел подарить Путину коня и поехал на нем из Дамаска в Москву
Все материалы
Из жизни
Загадочные убийства овец напугали британских фермеров
Джон Эрик УэллсБольшая маленькая ложь
Маляр притворился миллионером и обманул десятки людей. За это его ищут по всему миру
Американке вернули потерянное почти 30 лет назад обручальное кольцо
Жизнь на обочине
«Человека-слона» ненавидят за его внешность. Чтобы выжить, он вынужден это терпеть
В мире появился первый ВИЧ-положительный спермобанк
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене
Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Взбесившиеся дельфины попытались утопить и искусали десятилетнего ребенка
Все материалы
Лучший внедорожник мира всего за 7 миллионов
Видео: русский Sherp Max — ему рукоплещет Top Gear, он есть в гараже Канье Уэста...
Лучшее автомобильное видео ноября
Эпичное возвращение Кена Блока, Lada при ядерном взрыве и Defender агента 007: самые интересные роли
Самые странные антикрылья и спойлеры
Необычные аэродинамические элементы прошлого и настоящего
Лада Веста с «автоматом»: первый тест
Мы поездили на Ладе Весте c трансмиссией CVT
Раскрыт дизайн нового Skoda Rapid для России
Смартфоны будут предупреждать россиян о приближении автомобилей
Россияне смогут бесплатно заряжать гибриды Volvo
Все материалы
Дом
Слепой россиянин сам построил дом
Все там были
Фарцовщики, агенты КГБ и элита: тест на знание лучших гостиниц СССР
В России предрекли спрос на ипотечные каникулы из-за осведомленности людей
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Коллекторы ворвались к россиянке и захотели у нее жить
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Россия направилась в сторону высокой степени утилизации пластика
В Крыму впервые прошел виртуальный концерт
В Сибири похвалились масштабами дорожного ремонта
В объекты по обработке мусора в России вложили миллиарды рублей
Все материалы