Нормы «Почты России» изменят впервые за 40 лет

«Почта России» обновит нормативы по размещению новых отделений. Это произойдет впервые за 38 лет и может привести к сокращению их количества, пишет «Коммерсантъ».

Проект приказа Минкомсвязи, опубликованный накануне, должен заменить приказ Минсвязи СССР от 1981 года. В нем содержится в разы меньше правил по размещению отделений — например, из документа исчезли нормативы по микрорайонам, площади и размерам земельных участков.

Материалы по теме Не доставляет «Почта России» замахнулась на мировое лидерство, но не может дать россиянам самое важное

Главное новшество в том, что одно почтовое окно приравнивается к одному отделению. Например, сейчас в городах-миллионниках на 20-25 тысяч человек должно приходиться одно отделение. В проекте эта норма сокращается до 15 тысяч человек для городов с населением свыше 500 тысяч, но если в отделении два окна, то обслуживать оно может уже 30 тысяч жителей. То есть количество отделений можно сократить на законных основаниях.

В то же время в законе об акционировании «Почты России», как пояснил директор департамента отраслевых организаций Минкомсвязи Алексей Доронкин, есть норма, не позволяющая предприятию самостоятельно закрывать отделение. Это решение придется согласовывать с местными властями и Минкомсвязью.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов рассказал, что из 42 тысяч отделений сейчас нерентабельны около 70 процентов, а в тех, что приносят прибыль, большие очереди. Он предположил, что новые нормы позволят решить эту проблему и исключат ситуацию, когда в новых жилых кварталах не оказывается ни одного почтового отделения.

В августе сообщалось, что «Почта России» попросила 85 миллиардов рублей на преобразование инфраструктуры. Она хочет изменить и отделения, и их функционал, чтобы в дальнейшем оказывать финансовые, государственные, социальные, медицинские и образовательные услуги, а также продавать товары общего пользования и лекарства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!