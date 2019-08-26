«Почта России» попросила 85 миллиардов рублей на преобразование инфраструктуры

Отделения «Почты России» планируется трансформировать, а также изменить их функционал. Об этом говорится в проекте концепции «Центры притяжения» на 2020–2027 годы, передает газета «Известия».

В будущем «Почта России» планирует оказывать финансовые, государственные, социальные, медицинские и образовательные услуги, а также продавать лекарства и товары народного потребления. Помимо этого, корпорация хочет развить инфраструктуру с помощью новых форматов: пункта почтовой связи, передвижных и модульных отделений.

Согласно документу, госкорпорация намерена попросить для своих целей 85 миллиардов рублей. Из них 66,4 миллиарда пойдут на техническую модернизацию и дооснащение отделений, 10,8 миллиардов — на капитальный ремонт, остальные 7,7 миллиардов рублей потратят на расширение площадей.

Отмечается, что на данный момент проект направлен на согласование в заинтересованные министерства. Однако с этим могут возникнуть проблемы, так как корпорация хочет получить значительные средства на развитие непрофильной деятельности, отметил источник. Кроме того, министерства вряд ли успеют согласовать концепцию до 1 сентября, как это планирует «Почта России».

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