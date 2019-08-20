«Почта России» начала применять электронный почтовый знак оплаты

«Почта России» в тестовом режиме запустила электронный почтовый знак оплаты, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Благодаря сервису юрлица смогут запрашивать нужное количество электронных марок через личный кабинет на сайте почты или самостоятельно вносить предоплату за услуги. Марку можно будет распечатать в виде QR-кода на конверте или на самоклеящейся бумаге.

Предполагается, что сервис позволит пользователям сократить расходы на допуслуги или покупку и обслуживание франкировальной машины, а также обучение сотрудников работе на ней. Клиент сможет все делать самостоятельно. Это соответствует целям нацпроекта «Цифровая экономика».

Сейчас сервис электронного почтового знака тестируют несколько компаний, однако их названия «Почта России» не раскрывает. Заинтересованность в новом способе оплаты услуг проявили Пенсионный фонд, АО «Национальный негосударственный пенсионный фонд» и «Ростелеком».

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