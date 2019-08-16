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Определены компании для обеспечения связью соцобъектов

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«Ростелеком» стал единственным исполнителем осуществляемых Минкомсвязью в 2019-2020 годах закупок услуг по подключению соцобъектов во всех регионах. Исключением станут только Крым и Севастополь, пишет ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

В данных регионах исполнителем выбран оператор «Миранда-медиа». Закупки осуществляются в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Для обеспечения связью соцобъектов в регионах будет использоваться инфраструктура ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Ее объекты предполагается подключить к сети связи общего пользования, используя оптоволоконные линии.

В документе перечислены социально-значимые объекты. К ним отнесены фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления, пожарные части и посты, участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии, подразделения войск нацгвардии.

В распоряжении говорится, что 31 декабря 2020 года — предельный срок, на который заключаются контракты. Единственные исполнители госзаказа могут прибегать к помощи субподрядчиков для выполнения проекта, но 10 процентов совокупного стоимостного объема должны быть выполнены непосредственно единственными исполнителями.

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