Уральский университет перейдет на проектное обучение за три года

Уральский федеральный университет собирается перейти на проектное обучение в течение трех лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ректора вуза Виктора Кокшарова.

В специализированном учебно-научном центре университета проектное обучение вводить не планируется, поскольку, по словам Кокшарова, он является базовым образованием.

«Это углубленная подготовка по целому ряду предметов, в том числе и физико-математического профиля, химико-биологического, гуманитарного. В сам процесс основного обучения мы не планируем внедрять проектное обучение», — сообщил он.

Внедрение принципов проектного обучения в четырех процентах вузов Свердловской области и 10 процентах школ соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика».

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