В Уральском университете появится центр вычислительных технологий

В Уральском федеральном университете появится центр вычислительных технологий. Его планируют открыть в 2020 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Института радиоэлектроники и информационных технологий университета Илью Обабкова.

Центр будет специализироваться на разработке отечественного программного обеспечения для различных предприятий и на профессиональной подготовке системных программистов.

По словам Обабкова, сумма для старта проекта уже определена, и в настоящее время университет ищет помещение и партнеров для его реализации. «Это инициатива университета, мы хотим сделать мощный образовательный инструмент», — сказал он.

Создание цента поможет в общении программистам и предприятиям, заинтересованным в качественном отечественном софте, считает глава института. Это также соответствует целям нацпроектов «Цифровая экономика» и «Образование».

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