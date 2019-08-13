На Урале появится центр профподготовки кадров для цифровой экономики

В Свердловской области в 2019 году собираются открыть центр опережающей профессиональной подготовки специалистов для цифровой экономики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра образования и молодежной политики региона Юрия Зеленова.

Специалисты центра будут владеть информацией о потребности кадров в цифровой экономике области. Они также будут осуществлять подготовку специалистов для колледжей и техникумов.

В программу работы центра уже включены 37 таких образовательных учреждений из 93 существующих в области. В будущем к работе центра собираются подключить все колледжи и техникумы.

Создание в образовательных учреждениях базовых кафедр и направлений подготовки по цифровой экономике является одной из задач национального проекта «Цифровая экономика».

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