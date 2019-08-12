Россия ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспия

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря будет ратифицирована Россией в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Россия намерена ратифицировать этот документ в самое ближайшее время», — сказал Медведев, подчеркнув, что благодаря конвенции прикаспийские страны могут находить взаимовыгодные решения «без навязанных со стороны рецептов» и уважать интересы друг друга.

Помимо этого, российский премьер отметил, что подписавшие документ страны не должны ориентироваться только на сырьевую составляющую экономики. По его словам, конкурентоспособность государства зависит также от цифровых технологий, чистой энергетики, рационального природопользования, а также свободного перемещения товаров и услуг.

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря была подписана Россией, Ираном, Казахстаном, Азербайджаном и Туркменией в августе 2018 года. Документ закрепляет за государствами исключительные и совершенные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов.

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