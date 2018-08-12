Россия и страны Каспия не пустят в регион чужих военных

Конвенция о правовом статусе Каспия гарантирует отсутствие вооруженных сил других государств в регионе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая заседании глав государств — участников V Каспийского саммита, где было подписано соглашение. Его слова передает ТАСС в воскресенье, 12 августа.

«Важно, что конвенция четко регламентирует вопросы необходимых разграничений, режимов судоходства и рыболовства, фиксирует принципы военно-политического взаимодействия стран-участников, гарантирует использование Каспия исключительно в мирных целях и неприсутствие на море вооруженных сил внерегиональных держав», — сказал он.

Российский лидер поблагодарил всех, кто работал над достижением договоренностей в течение 20 лет. «На основе консенсуса и взаимного учета интересов выработан современный и сбалансированный международный договор, который приходит на замену советско-иранским договоренностям 1921 и 1940 годов», — подчеркнул Путин.

11 августа глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов в очередной раз опроверг слухи о том, что его страна собирается разместить на своей территории военные базы США после расширения сотрудничества. Он также подчеркнул, что принцип неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, принадлежащих внерегиональным государствам, закреплен в соответствующей конвенции.

V Каспийский саммит проходит в казахстанском Актау. Помимо конвенции о правовом статусе региона, лидеры России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана подписали ряд других соглашений в сферах транспорта, туризма, экономики и безопасности.

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