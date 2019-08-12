Более 100 социальных объектов подключат к интернету в НАО

В Ненецком автономном округе в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» до 2022 года к высокоскоростному интернету планируют подключить более 100 соцобъектов. Об этом пишет ТАСС.

Победителем федерального конкурса по подключению к скоростному интернету социально значимых учреждений стала компания «5 Джи ВайФай». Сумма контракта составила 138 миллионов рублей.

Соцобъекты будут подключать к интернету в несколько этапов: первый завершится 31 октября 2019 года. К этому сроку будет завершено подключение 26 процентов соцобъектов. Все работы собираются завершить к 31 декабря 2021 года.

Среди социальных учреждений региона, которые подключат в высокоскоростному интернету, будут больницы, отделения полиции, посты пожарной охраны и здания, где расположены органы местного самоуправления.

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